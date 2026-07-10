L'Inter è pronta a pescare ancora una volta dall'Argentina. Secondo quanto afferma il giornalista Cesar Luis Merlo, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Benjamin Gonzalez, difensore centrale del Racing di Avellaneda. Mancino di piede, classe 2007, non ha ancora debuttato in Prima Squadra, ma da tempo è nel giro delle Nazionali giovanili del suo Paese.