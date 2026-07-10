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Inter, arriva il colpo baby dal Racing di Milito? Contatti in corso per Benjamin Gonzalez
I nerazzurri hanno messo nel mirino il giovane difensore argentino, classe 2007: operazione in ottica U23?
L'Inter è pronta a pescare ancora una volta dall'Argentina. Secondo quanto afferma il giornalista Cesar Luis Merlo, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Benjamin Gonzalez, difensore centrale del Racing di Avellaneda. Mancino di piede, classe 2007, non ha ancora debuttato in Prima Squadra, ma da tempo è nel giro delle Nazionali giovanili del suo Paese.
I colloqui tra la dirigenza interista e quella del club del presidente Diego Milito sono già iniziati. Un'operazione che, almeno inizialmente, riguarderebbe la formazione U23 di Stefano Vecchi.
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