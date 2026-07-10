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Inter, arriva la sorpresa in difesa? Ausilio sta tenendo d’occhio…
Il mercato dell’Inter non si fermerà di certo all’arrivo di Provedel e Khalaili. Tanto ancora dovranno fare i nerazzurri, soprattutto nel reparto arretrato. Si legge infatti sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina:
“Là dietro, comunque, gli innesti saranno due. E sistemare il reparto arretrato diventa la nuova priorità in casa nerazzurra. Il candidato forte è Chalobah, che ha già detto sì. Non è stato ancora aperto, invece, il canale di comunicazione con il Chelsea, che, in ogni caso, ha fatto sapere di volere almeno 35 milioni.
Mentre l'inglese prosegue la sua avventura Mondiale, l'Inter studia la sua prossima mossa. E tiene pure d'occhio la situazione di Mancini, visto che il rinnovo con la Roma si sta rivelando più complicato del previsto. Nel caso, potrebbe essere la seconda new-entry”.
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