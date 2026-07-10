"C'è una novità: la novità importante riguarda Pavard. Fino a qualche mese fa era totalmente fuori dal progetto e non c'era neanche la volontà di riaprirgli i cancelli di Appiano. Credo che qualcosina nelle ultime ore sia cambiato: non c'è apertura totale, ma quel punto fermo non è più così fermo. Bisognerà fare qualche riunione con l'allenatore e con lo zoccolo duro dello spogliatoio che non ha preso bene i suoi comportamenti".