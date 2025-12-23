FC Inter 1908
Oltre a regalare a Chivu un giocatore offensivo di qualità (Lookman), l'Inter la scorsa estate studiava anche un altro colpo
Oltre a regalare a Chivu un giocatore offensivo di qualità (Lookman), l'Inter la scorsa estate studiava anche un altro colpo, e lo conferma l'assalto poi non riuscito a Manu Koné della Roma. Un centrocampista dinamico e abile in entrambe le fasi. Quel nome sarebbe potuto essere anche Ederson: i rapporti con l'Atalanta restano buoni e, secondo Tuttosport, non è detto che il brasiliano non torni nel mirino la prossima estate. Si legge:

"I rapporti fra Atalanta e Inter, da anni molto buoni - fin dai primi anni della proprietà Suning (gli Zhang invitarono a Nanchino i Percassi) - e non deteriorati da quanto accaduto con Lookman, visto che ad agosto la società bergamasca ha acquistato dall’Inter per 17 milioni Zalewski".

"Ultimo di un discreto elenco di viaggi sull’A4 cominciato nel 2017 con Gagliardini e Bastoni arrivati a Milano e proseguiti nel gennaio 2022 con lo sbarco sempre sponda Inter di Gosens. E a Milano, come scritto, avrebbero preso volentieri Lookman, ma pure Ederson se a luglio il Galatasaray avesse fatto sul serio per Calhanoglu. E chissà che il brasiliano non possa tornare nel mirino fra sei mesi...".

