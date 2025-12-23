Si fa sempre più concreto l'interesse della Juventus per Davide Frattesi, ormai sempre più ai margini del progetto Inter. Un interesse che potrebbe diventare trattativa vera e propria già a gennaio, secondo Tuttosport, attraverso una serie di incastri e nomi che consentirebbero ai due club di andare a dama. Si legge:
Frattesi, no Juve a Thuram. ‘Scambio mascherato’? “C’è il nome che andrebbe all’Inter”
"Attenzione però: dopo il muro della Juve sul possibile scambio con Khephren Thuram più un piccolo conguaglio in favore della Signora, adesso le parti stanno ragionando su altre due possibilità. La prima riguarda il prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions League della Juventus; mentre la seconda strada prevede un inevitabile sconto sul prezzo di Frattesi grazie a un jolly speciale. Quel Tarik Muharemovic esploso a Sassuolo e che fa gola ai nerazzurri".
"Quest’ultimo è valutato dal Ceo neroverde Carnevali almeno 25 milioni. E qui si può andare a dama. Sul centrale classe 2003 la società bianconera vanta, infatti, il 50% sulla vendita. Tutti soldi che in qualche modo l’Inter dovrebbe girare alla Continassa, di fatto finanziando o dimezzando a il successivo esborso per Frattesi".
