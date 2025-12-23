Nelle scorse settimane si è parlato anche di un possibile scambio tra Inter e Juventus con Frattesi e Khephren Thuram coinvolti

23 dicembre 2025

Nelle scorse settimane si è parlato anche di un possibile scambio tra Inter e Juventus con Frattesi e Khephren Thuram coinvolti. I bianconeri, però, hanno deciso di togliere il centrocampista francese dal mercato, continuando però a seguire con insistenza Frattesi.

Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione proprio sulla trattativa Frattesi-Juventus: "Avete visto che hanno fatto tutto loro su Thuram, chi lo ha messo sul mercato poi lo ha tolto. Fondamentalmente non era mai stato messo sul mercato. Mi ricorda un po' la storia di Jonathan David che non doveva venire in Italia, sono storie che appartengono al sensazionalismo che non ha motivo di esistere.

La Juventus sta cercando un centrocampista importante, individuato in Frattesi, ma è normale pensare che Frattesi abbia costi eccessivi e che bisognerà andare nei meandri della trattativa, cercando di capire la volontà dell'Inter. Khephren Thuram, credetemi, non è mai stato al centro di discorsi tra Inter e Juve, neanche gli intermediari ci hanno provato. E' il caso di scoprire oggi che Thuram non è mai stato sul mercato e la Juve deve aggiungere un centrocampista, non toglierlo"