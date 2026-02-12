Se ne è parlato nelle scorse settimane e l'idea non è affatto tramontata, sebbene ora sia sullo sfondo, vista anche la stagione in corso

12 febbraio 2026

Se ne è parlato nelle scorse settimane e l'idea non è affatto tramontata, sebbene ora sia sullo sfondo, vista anche la stagione in corso. Non è per nulla esclusa l'ipotesi che in estate Oaktree dia il via libera ai dirigenti dell'Inter per portare a casa un colpo mediatico. Il profilo è chiaro: un giovane di assoluto talento e avvenire. Scrive Tuttosport:

"Il tutto ricordando che, sullo sfondo, rimane l’idea di Oaktree di piazzare un colpo “mediatico” se verrà identificato il profilo giusto (uno come Nico Paz o Arda Güler , per esempio)".

"Per quanto concerne il centrocampo, molto passerà da chi rimarrà - per motivi differenti sono in bilico in particolare Frattesi e Calhanoglu, mentre Mkhitaryan potrebbe rinnovare -, ma la sensazione è che Cristian Chivu avrà a prescindere un nuovo giocatore, un elemento che conosce molto bene avendolo allenato per due annate nella Primavera nerazzurra ('22-24), promuovendolo pure capitano dopo la partenza di Pio Esposito: Aleksander Stankovic".

(Fonte: Tuttosport)