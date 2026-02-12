Se ne è parlato nelle scorse settimane e l'idea non è affatto tramontata, sebbene ora sia sullo sfondo, vista anche la stagione in corso. Non è per nulla esclusa l'ipotesi che in estate Oaktree dia il via libera ai dirigenti dell'Inter per portare a casa un colpo mediatico. Il profilo è chiaro: un giovane di assoluto talento e avvenire. Scrive Tuttosport:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, arriva il grande colpo mediatico di Oaktree? “Profilo chiaro. Due nomi giusti”
calciomercato
Inter, arriva il grande colpo mediatico di Oaktree? “Profilo chiaro. Due nomi giusti”
Se ne è parlato nelle scorse settimane e l'idea non è affatto tramontata, sebbene ora sia sullo sfondo, vista anche la stagione in corso
"Il tutto ricordando che, sullo sfondo, rimane l’idea di Oaktree di piazzare un colpo “mediatico” se verrà identificato il profilo giusto (uno come Nico Paz o Arda Güler , per esempio)".
"Per quanto concerne il centrocampo, molto passerà da chi rimarrà - per motivi differenti sono in bilico in particolare Frattesi e Calhanoglu, mentre Mkhitaryan potrebbe rinnovare -, ma la sensazione è che Cristian Chivu avrà a prescindere un nuovo giocatore, un elemento che conosce molto bene avendolo allenato per due annate nella Primavera nerazzurra ('22-24), promuovendolo pure capitano dopo la partenza di Pio Esposito: Aleksander Stankovic".
(Fonte: Tuttosport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA