Con l'addio di Darmian che pare scontato e Dumfries sempre più verso l'addio a fine stagione, l'Inter ha già messo il naso sul mercato alla ricerca di un rinforzo sulla fascia destra. Secondo quanto riferisce Tuttosport, i nerazzurri avrebbero manifestato un certo interesse per Zeki Celik, in scadenza di contratto con la Roma:

"Ebbene sì: l’Inter è già al lavoro in vista dell’estate per rifarsi il look sulle corsie esterne. Mossa inevitabile considerata la decisione di salutare a fine stagione Matteo Darmian (in scadenza il 30 giugno) e col futuro di Denzel Dumfries ancora tutto da decifrare".

"Tra le ultime idee nerazzurre c’è anche il turco Zeki Celik, rivitalizzato dalla cura Gasperini e protagonista di un’ottima stagione nella Roma. Tanto da aver attirato pure le attenzioni di Juve e Liverpool, tutte alla ricerca di un terzino. Celik ha, però, il vantaggio di saper giostrare sia da quinto a tutta fascia ma pure da braccetto in una retroguardia a tre. Insomma, per caratteristiche il classe 1997 assomiglia parecchio proprio a Darmian e per questo ha destato interesse in casa nerazzurra. A maggior ragione considerata l’opportunità di prenderlo a zero. Valutazioni in corso".