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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, colpo mediatico dal Real? La rivelazione di Repubblica: “Ecco il vero nome oltre al sogno Paz”
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Inter, colpo mediatico dal Real? La rivelazione di Repubblica: “Ecco il vero nome oltre al sogno Paz”
C’è un nome su tutti emerso nei dialoghi tra Beppe Marotta e Florentino Perez dopo l’incontro delle scorse ore a Madrid
C’è un nome su tutti emerso nei dialoghi tra Beppe Marotta e Florentino Perez dopo l’incontro delle scorse ore a Madrid. A svelarlo è il sito di Repubblica:
“Ieri Marotta ha incontrato Florentino Perez, nell’ambito di un’amichevole tra le leggende di Inter e Real Madrid. Hanno parlato anche di mercato.
Il sogno dell’Inter (non è un mistero) è Nico Paz, per il quale bisogna fare i conti con il Como, ma attenzione anche all’argentino Mastantuono, per il quale la strada è meno in salita”, ha svelato Repubblica.
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