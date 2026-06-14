C’è un nome su tutti emerso nei dialoghi tra Beppe Marotta e Florentino Perez dopo l’incontro delle scorse ore a Madrid . A svelarlo è il sito di Repubblica:

“Ieri Marotta ha incontrato Florentino Perez, nell’ambito di un’amichevole tra le leggende di Inter e Real Madrid. Hanno parlato anche di mercato.

Il sogno dell’Inter (non è un mistero) è Nico Paz, per il quale bisogna fare i conti con il Como, ma attenzione anche all’argentino Mastantuono, per il quale la strada è meno in salita”, ha svelato Repubblica.