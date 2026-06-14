L'Inter è al lavoro anche in uscita per finanziare i colpi in entrata di questa sessione estiva di mercato e, magari, anche quell'acquisto mediatico

L'Inter è al lavoro anche in uscita per finanziare i colpi in entrata di questa sessione estiva di mercato e, magari, anche quell'acquisto mediatico di cui tanto si parla in ottica nerazzurra. Fra coloro che potranno garantire succosi incassi c'è sicuramente Benjamin Pavard, rientrato dal prestito in chiaroscuro all'Olympique Marsiglia e in attesa di capire quale sarà la sua prossima destinazione, visto che non rientra nei piani della dirigenza nerazzurra.