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Inter netta su un nome caldo sul mercato: “Nessun prestito! Parte solo per 15mln”
L'Inter è al lavoro anche in uscita per finanziare i colpi in entrata di questa sessione estiva di mercato e, magari, anche quell'acquisto mediatico di cui tanto si parla in ottica nerazzurra. Fra coloro che potranno garantire succosi incassi c'è sicuramente Benjamin Pavard, rientrato dal prestito in chiaroscuro all'Olympique Marsiglia e in attesa di capire quale sarà la sua prossima destinazione, visto che non rientra nei piani della dirigenza nerazzurra.
Sul suo futuro, l'Inter è stata piuttosto chiara, secondo quanto riferisce Sport Mediaset: Pavard non partirà nuovamente in prestito, ma solo a titolo definitivo e per una cifra tra 10 e 15 milioni di euro.
"L'Inter non intende dare ancora in prestito Benjamin Pavard, di rientro dalla stagione al Marsiglia. Marotta valuta solo una cessione a titolo definitivo per una cifra attorno ai 10-15 milioni di euro", si legge.
(Fonte: Sport Mediaset)
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