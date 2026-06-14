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calciomercato
Romano: “Frattesi, apertura totale al Nottingham Forest! Ora tutto dipende da…”
Arrivano importanti novità sul futuro di Davide Frattesi: nei giorni scorsi si è parlato di un'offerta che il Nottingham Forest starebbe pensando di fare all'Inter per il centrocampista classe 1999.
Frattesi quest'anno ha trovato poco spazio con Chivu, ancora meno rispetto alla passata stagione con Simone Inzaghi in panchina. Per questo è praticamente certo un suo addio durante questa finestra di mercato.
Fabrizio Romano, intervenuto sui suoi account social, ha riportato un breve ma importante aggiornamento sul futuro del centrocampista ex Sassuolo: "Davide Frattesi ha dato la sua apertura totale al Nottingham Forest, affare in piedi. Tutto dipende dal club inglese che deve decidere se accettare tutte le condizioni poste dall’Inter"
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