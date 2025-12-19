Dopo un periodo in chiaroscuro, Stefan De Vrij è pronto a riprendersi un posto da titolare. Questa sera a Riyadh, il difensore olandese, ultimamente finito in fondo alle gerarchie, potrebbe giocare titolare nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Cambia il futuro di De Vrij? Mondiali e addio a gennaio: “L’Inter si muoverebbe per…”
calciomercato
Cambia il futuro di De Vrij? Mondiali e addio a gennaio: “L’Inter si muoverebbe per…”
Il club nerazzurro potrebbe salutare il difensore olandese nel mercato invernale: l'identikit del possibile sostituto
Una scelta che potrebbe condizionare anche il suo futuro:
“Chissà che un simile attestato di fiducia non spinga l’olandese a rivedere i suoi propositi di addio a gennaio. L’ex-Lazio vuole partecipare al Mondiale in Usa e, giocando poco, teme di rimanere fuori dalle scelte di Koeman. La situazione sarà più chiara nei prossimi giorni”.
Il Corriere dello Sport rivela le intenzioni sul mercato del club nerazzurro:
“In caso di partenza di De Vrij, l’Inter si muoverebbe per un braccetto di sinistra, più che per un centrale”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA