Il tempo di assaporare per qualche ora la possibilità di inserirsi nell'affare Paz, che l'Inter si è dovuta arrendere alla mossa del Como

Marco Macca Redattore 27 giugno 2026 (modifica il 27 giugno 2026 | 14:46)

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Il tempo di assaporare per qualche ora la possibilità di inserirsi nell'affare Paz, che l'Inter si è dovuta arrendere alla mossa del Como, che ha sborsato 60 milioni di euro per trattenere il giocatore e accontentare Fabregas che, come riferisce la Repubblica, ha spinto molto per questa soluzione:

"Ieri il Como ha definito l’acquisto di Nico Paz dal Real Madrid per 60 milioni, concedendo agli spagnoli la possibilità di ricomprare l’argentino al termine della prossima stagione per 80 milioni. Ha accontentato Paz, che voleva restare sul lago. E ha fatto un bel regalo a Fabregas, che ha spinto per tenersi il suo dieci pure nella call di ieri con i vertici del club lariano".

"Lo ha potuto fare nonostante la Champions, lì all’orizzonte. I paletti del Fair Play finanziario — secondo cui sono ammesse perdite massime per 60 milioni in un triennio e il costo della rosa (comprensivo di stipendi, ammortamenti e commissioni agli agenti) deve essere inferiore o uguale al 70% dei ricavi — scatteranno dal prossimo anno, quando le casse del Como saranno foraggiate dagli introiti Uefa e dalle possibili cessioni di Da Cunha, Baturina e Ramon".

(Fonte: La Repubblica)