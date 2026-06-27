Sfumati Marco Palestra e Nico Paz, l'Inter ora si concentrerà su come completare la rosa di Chivu per la prossima stagione. L'edizione odierna di Repubblica fa il punto della situazione, sottolineando come i nerazzurri siano alla ricerca di ben quattro profili:

"L’Inter dovrà ripensare a come spendere il bottino da 50 milioni stanziato per Palestra. Nico Paz era un sogno, il Como aveva una prelazione e l’ha sfruttata. Marotta dovrà prendere un sostituto di Dumfries, con Cambiaso e Ndoye in pole, e una mezzala come Jones, che piace a Chivu (ma va prima piazzato Frattesi)".