Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, è tornato a fare alcune considerazioni su Palestra e Paz

Marco Macca Redattore 27 giugno 2026 (modifica il 27 giugno 2026 | 13:46)

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Nel suo consueto appuntamento con "Caff'è Di Marzio", Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, è tornato a fare alcune considerazioni sulle ultime vicende di mercato che hanno coinvolto l'Inter, ovvero Palestra e Paz:

"Dietro ai grandi protagonisti del calciomercato di queste ore - Palestra, Nico Paz, anche Tonali - grandi campioni sul campo, di talento, giovani più o meno già affermati, ci sono poi degli uomini, degli uomini, dei bravi ragazzi che in questo momento vivono anche delle situazioni che sono molto grandi, difficili da gestire emotivamente e mediaticamente".

"Penso a Palestra che è stato linciato da tanti per aver accettato il Chelsea, che gli offriva il doppio dell'ingaggio dell'Inter, nonostante l'Atalanta avesse comunque accettato l'offerta del Chelsea e non quella dell'Inter che poi era molto più bassa e neanche formalmente mai arrivata. Penso a questo ragazzo che avrebbe dovuto secondo tanti imporsi nel non andare a giocare in Premier League. La sua volontà, che è sempre stata quella di dare proprietà all'Inter, poi alla fine non si è mantenuta, ma sicuramente non solo per quella che era una sua decisione definitiva".

"Penso a Nico Paz, che tanto ha fatto e sta ancora facendo per restare al Como. Lui fondamentalmente vuole rimanere al Como, è stregato da Fabregas, dall'ambiente, vuole giocare un altro anno lì, insomma sta provando a far di tutto per rimanere. Poi non dipenderà da lui, perché se il Como difficilmente può impostare un'operazione così onerosa (sia per scelta che per il Fair Play Finanziario), non sarà sicuramente colpa di Nico Paz quella poi di pensare ad altre situazioni. Vedremo come finirà, ma comunque Paz resterà comunque legatissimo al Como, sia dovesse restare, sia dovesse finire in un'altra squadra, come per esempio l'Inter, piena di argentini".