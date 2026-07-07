Nelle scorse ore, Anan Khalaili è stato accostato anche al Como: è però in chiusura l'arrivo di Yan Couto secondo Sky Sport

Nelle scorse ore, Anan Khalaili è stato accostato anche al Como . Ma potrebbe essere stata solo una suggestione, in quanto è in chiusura un'operazione proprio sulla fascia destra che riguarda il Como.

Sky Sport fa sapere che nelle scorse ore il Como aveva riaperto i contatti con ilBorussia Dortmund per Yan Couto e ora la trattativa è entrata nella fase finale. Il club italiano è infatti in chiusura per l’arrivo dell’esterno brasiliano di proprietà del club tedesco.