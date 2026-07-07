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Il Como ‘dimentica’ Khalaili? Sky: “In chiusura l’arrivo di Yan Couto per 20 mln”

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Nelle scorse ore, Anan Khalaili è stato accostato anche al Como: è però in chiusura l'arrivo di Yan Couto secondo Sky Sport
Alessandro Cosattini Redattore 

Khalaili

Nelle scorse ore, Anan Khalaili è stato accostato anche al Como. Ma potrebbe essere stata solo una suggestione, in quanto è in chiusura un'operazione proprio sulla fascia destra che riguarda il Como.

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Il Como ‘dimentica’ Khalaili? Sky: “In chiusura l’arrivo di Yan Couto per 20 mln”- immagine 3

Sky Sport fa sapere che nelle scorse ore il Como aveva riaperto i contatti con ilBorussia Dortmund per Yan Couto e ora la trattativa è entrata nella fase finale. Il club italiano è infatti in chiusura per l’arrivo dell’esterno brasiliano di proprietà del club tedesco.

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L’operazione tra i due club è impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Un altro colpo del Como che punta a regalare a Cesc Fàbregas un nuovo rinforzo sulla fascia, dopo una trattativa con alti e bassi.

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