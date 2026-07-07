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fcinter1908 calciomercato mercato inter Che distanza per Khalaili! Di Marzio: “Inter ora attende che cali il prezzo…”
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Che distanza per Khalaili! Di Marzio: “Inter ora attende che cali il prezzo…”
Giornata interlocutoria per Anan Khalaili in chiave Inter: gli aggiornamenti di Gianluca Di Marzio sull'esterno
Giornata interlocutoria per Anan Khalaili in chiave Inter. Dopo la prima offerta ufficiale recapitata nella giornata di lunedì dai dirigenti nerazzurri, oggi non si registrano rilanci.
Come riportato da Gianluca Di Marzio, "l’Inter sta lavorando sempre su Khalaili ma adesso attende che l'Union Saint-Gilloise abbassi la richiesta di 30 milioni".
I nerazzurri non sembrano al momento disposti ad arrivare a 30 milioni. La prima offerta è stata di 20, la distanza dunque è di 10 milioni.
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