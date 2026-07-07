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Che distanza per Khalaili! Di Marzio: “Inter ora attende che cali il prezzo…”

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Giornata interlocutoria per Anan Khalaili in chiave Inter: gli aggiornamenti di Gianluca Di Marzio sull'esterno
Alessandro Cosattini Redattore 

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Khalaili
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Giornata interlocutoria per Anan Khalaili in chiave Inter. Dopo la prima offerta ufficiale recapitata nella giornata di lunedì dai dirigenti nerazzurri, oggi non si registrano rilanci.

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Come riportato da Gianluca Di Marzio, "l’Inter sta lavorando sempre su Khalaili ma adesso attende che l'Union Saint-Gilloise abbassi la richiesta di 30 milioni".

I nerazzurri non sembrano al momento disposti ad arrivare a 30 milioni. La prima offerta è stata di 20, la distanza dunque è di 10 milioni.

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