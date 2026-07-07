L'aggiornamento sulla pista di mercato che in viale della Liberazione non ritengono ancora tramontata

Daniele Vitiello Redattore/inviato 7 luglio 2026 (modifica il 7 luglio 2026 | 10:05)

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Curtis Jones è dal primo momento l'obiettivo principale per la mediana dell'Inter. Il centrocampista del Liverpool rimane nel mirino, nonostante l'affare sia risultato complicato. Un ulteriore sforzo però da parte dei nerazzurri sembra in cantiere. La Gazzetta dello Sport spiega quella che può essere l'evoluzione della situazione. Si legge infatti:

"C’è un motivo preciso per cui l’Inter non intende dare per morta la trattativa con il Liverpool per Jones. Un dettaglio che a Cristian Chivu e a tutta la dirigenza del club di viale della Liberazione non è certamente sfuggito. Ovvero la capacità del centrocampista inglese di occupare con successo qualsiasi zona di campo. Jones ha salutato Anfield Road (trovando anche il gol) travestito da terzino destro, eppure tatticamente non nasce in quel ruolo né rappresenta quello in cui si trova più a suo agio.

Ma rientra fra le tante soluzioni che il tuttocampista è in grado di offrire. Terzino, esterno alto, mezzala, trequartista: l’inglese ha praticamente giocato ovunque, aspetto tattico molto apprezzato da Chivu e dall’Inter tutta che ha convinto anche la proprietà del fatto che sia l’uomo ideale attraverso cui migliorare un centrocampo già ricco di alternative diverse tra loro.

Quindi cosa farà l'Inter? Si legge ancora: "La dirigenza nerazzurra non intende rinunciare a quello che è sempre stato l’obiettivo principe a centrocampo. Anzi spera che i Reds possano convincersi che sia meglio accontentarsi di un’offerta magari intorno ai 25-30 milioni piuttosto che perdere Jones a zero tra qualche mese, quando l’inglese sarà ufficialmente libero di pre-accordarsi con qualsiasi club diverso dal Liverpool. Dettaglio da non sottovalutare è poi la volontà del giocatore con cui l’Inter ha già una bozza di accordo, fermamente convinto che il suo ciclo in Inghilterra sia concluso e soprattutto incuriosito dal provare un’esperienza per la prima volta diversa dalla Premier League".