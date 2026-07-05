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calciomercato
Como, pronto rilancio a 35mln per Chalobah. L’Inter dovrà decidere se pareggiare l’offerta
Secondo quanto riferisce Tuttosport, il Como è pronto a presentare un'offerta migliorativa al Chelsea per Trevoh Chalobah, obiettivo anche dell'Inter per la difesa. Queste le ultime indiscrezioni del quotidiano:
"Sarà tempo di eventuali rilanci e trattative per Trevoh Chalobah. L’inglese, pallino di Ausilio, spinge per la destinazione milanese, ma sul giocatore c’è anche il Como che, a suon di milioni, cercherà di convincere il Chelsea e lo stesso difensore a scegliere il lago anziché la metropoli".
"Tra domani e martedì la società di Suwarso recapiterà ai londinesi un’offerta da 30 milioni più 5 di bonus, avvicinandosi alle richieste dei Blues, che valutano il ventiseienne sui 40 milioni. L’Inter dovrà decidere se formulare lo stesso tipo di proposta - o una migliorativa - rispetto a quella del Como per non rischiare di essere tagliata fuori e virare magari su Davinson Sanchez le cui quotazioni sono date in rialzo".
(Fonte: Tuttosport)
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