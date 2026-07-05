Secondo quanto riferisce Tuttosport, il Como è pronto a presentare un'offerta migliorativa al Chelsea per Trevoh Chalobah

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il Como è pronto a presentare un'offerta migliorativa al Chelsea per Trevoh Chalobah, obiettivo anche dell'Inter per la difesa. Queste le ultime indiscrezioni del quotidiano:

"Sarà tempo di eventuali rilanci e trattative per Trevoh Chalobah. L’inglese, pallino di Ausilio, spinge per la destinazione milanese, ma sul giocatore c’è anche il Como che, a suon di milioni, cercherà di convincere il Chelsea e lo stesso difensore a scegliere il lago anziché la metropoli".