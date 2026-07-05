Sky – Inter, fatta per una cessione: Alexiou va all’AEK. Le cifre e la formula

I nerazzurri hanno finalizzato con l'AEK Atene la cessione di Alexiou, quest'anno capitano della Primavera di Benito Carbone

Cessione in vista per l'Inter , in attesa di progredire con le trattative della prima squadra. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, infatti, i nerazzurri hanno finalizzato con l'AEK Atene la cessione di Alexiou, quest'anno capitano della Primavera di Benito Carbone.

"Inter, il capitano della Primavera Christos Alexiou si trasferisce in prestito con opzione di riscatto e contro opzione all'AEK. Il riscatto è fissato nel range di 3 milioni. Il difensore è ad Atene per le visite mediche".