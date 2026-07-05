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Sky – Inter, fatta per una cessione: Alexiou va all’AEK. Le cifre e la formula

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I nerazzurri hanno finalizzato con l'AEK Atene la cessione di Alexiou, quest'anno capitano della Primavera di Benito Carbone
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Cessione in vista per l'Inter, in attesa di progredire con le trattative della prima squadra. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, infatti, i nerazzurri hanno finalizzato con l'AEK Atene la cessione di Alexiou, quest'anno capitano della Primavera di Benito Carbone.

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Ecco i dettagli:

"Inter, il capitano della Primavera Christos Alexiou si trasferisce in prestito con opzione di riscatto e contro opzione all'AEK. Il riscatto è fissato nel range di 3 milioni. Il difensore è ad Atene per le visite mediche".

(Fonte: gianlucadimarzio.com)

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