"L’Inter invece ha sborsato trenta milioni per riprendersi Stankovic, riscattare Akanji e acquistare Provedel ma il “due di picche” preso per Palestra (Ausilio dixit) è stato tanto clamoroso da oscurare operazioni comunque importanti e non a costo zero".

"È un po’ il contrappasso di cui è vittima il fondo Oaktree: nelle ultime due estati sono stati abbinati all’Inter - tra gli altri - Lookman, Koné, Palestra e Nico Paz ma la proprietà non è mai riuscita a mettere a segno il “colpo mediatico”, quello che infiamma l’immaginazione dei tifosi e fa da volano al marketing".