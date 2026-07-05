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calciomercato
TS: “Lookman, Palestra, Paz: Oaktree, colpo mediatico mai riuscito. Vittima di contrappasso”
L'edizione odierna di Tuttosport parla anche di Oaktree, fondo proprietario dell'Inter, che fin qui ha disatteso, secondo il giornale, alcune aspettative sul mercato. Si legge:
"L’Inter invece ha sborsato trenta milioni per riprendersi Stankovic, riscattare Akanji e acquistare Provedel ma il “due di picche” preso per Palestra (Ausilio dixit) è stato tanto clamoroso da oscurare operazioni comunque importanti e non a costo zero".
"È un po’ il contrappasso di cui è vittima il fondo Oaktree: nelle ultime due estati sono stati abbinati all’Inter - tra gli altri - Lookman, Koné, Palestra e Nico Paz ma la proprietà non è mai riuscita a mettere a segno il “colpo mediatico”, quello che infiamma l’immaginazione dei tifosi e fa da volano al marketing".
(Fonte: Tuttosport)
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