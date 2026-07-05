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fcinter1908 calciomercato mercato inter TS: “Lookman, Palestra, Paz: Oaktree, colpo mediatico mai riuscito. Vittima di contrappasso”

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TS: “Lookman, Palestra, Paz: Oaktree, colpo mediatico mai riuscito. Vittima di contrappasso”

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L'edizione odierna di Tuttosport parla anche di Oaktree, fondo proprietario dell'Inter, che fin qui ha disatteso, secondo il giornale, alcune aspettative sul mercato
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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L'edizione odierna di Tuttosport parla anche di Oaktree, fondo proprietario dell'Inter, che fin qui ha disatteso, secondo il giornale, alcune aspettative sul mercato. Si legge:

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"L’Inter invece ha sborsato trenta milioni per riprendersi Stankovic, riscattare Akanji e acquistare Provedel ma il “due di picche” preso per Palestra (Ausilio dixit) è stato tanto clamoroso da oscurare operazioni comunque importanti e non a costo zero".

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"È un po’ il contrappasso di cui è vittima il fondo Oaktree: nelle ultime due estati sono stati abbinati all’Inter - tra gli altri - Lookman, Koné, Palestra e Nico Paz ma la proprietà non è mai riuscita a mettere a segno il “colpo mediatico”, quello che infiamma l’immaginazione dei tifosi e fa da volano al marketing".

(Fonte: Tuttosport)

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