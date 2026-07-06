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FCINTER1908 / Como smentisce inserimento su Khalaili. L’Inter si prepara allo sforzo finale

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L’aggiornamento che arriva dopo l’indiscrezione emersa nella mattinata di oggi sull’israeliano
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Anan Khalaili continua a essere il primo obiettivo per la fascia destra dell’Inter. Sfumato Palestra, l’israeliano è nella testa di Piero Ausilio l’erede designato di Denzel Dumfries, ormai diventato ufficialmente un giocatore del Real Madrid.

Khalaili Inter

I contatti proseguiranno anche nella giornata di oggi, alla ricerca di un’intesa definitiva con l’Union Saint-Gilloise che continua a chiedere circa 30 milioni di euro per il cartellino. Il club nerazzurro, arrivato finora a quota 25, si prepara allo sforzo finale per aggiudicarsi il calciatore, salvo ulteriori complicazioni.

Khalaili Inter

Dal Belgio hanno rilanciato in queste ore, infatti, il possibile inserimento del Como nell’affare per il classe 2004. Al momento, però, a Fcinter1908.it non arrivano conferme su questo aspetto fronte Como. L’attenzione rimane massima: per evitare altre brutte sorprese sarà importante chiudere in fretta.

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