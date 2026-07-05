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Como, pronta terza offerta per Chalobah: “Ma c’è la sensazione che abbia scelto l’Inter”

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Il Como non molla per Trevoh Chalobah e, anzi, è pronto al rilancio con il Chelsea. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il club farà a breve un'altra offerta
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Il Como non molla per Trevoh Chalobah e, anzi, è pronto al rilancio con il Chelsea. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il club farà a breve un'altra offerta ai Blues. Ma il club lariano ha la sensazione che il giocatore abbia ormai scelto l'Inter:

Como, pronta terza offerta per Chalobah: “Ma c’è la sensazione che abbia scelto l’Inter”- immagine 2
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"Peraltro, c'è pure la variabile Como, che per il difensore inglese ha già presentato due offerte – la prima da 25 milioni, la seconda da 30, bonus compresi -, entrambe respinte dai Blues".

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"Pare che a inizio settimana ne venga avanzata una terza, più vicina alle pretese del club londinese. Tuttavia, da ambienti lariani trapela anche la sensazione che Chalobah abbia ormai scelto l’Inter e che sia complicato smuoverlo da questa posizione. Evidentemente, è l’auspicio pure di Marotta e Ausilio. Che, grazie alla sponda del giocatore, si aspettano di riuscire a strappare condizioni più favorevoli ai Blues".

(Fonte: Corriere dello Sport)

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