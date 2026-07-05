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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky insiste: “Como farà nuova offerta per Chalobah: ecco le cifre! E l’Inter per Khalaili ha…”
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Sky insiste: “Como farà nuova offerta per Chalobah: ecco le cifre! E l’Inter per Khalaili ha…”
Ecco gli aggiornamenti su Anan Khalaili e Trevoh Chalobah, i primi due obiettivi di mercato dell'Inter, secondo Sky Sport
E' ufficiale il passaggio di Denzel Dumfries al Real Madrid. Contestualmente, però, il club nerazzurro si muove per rimpiazzare lo stesso olandese: secondo Sky Sport, dopo Palestra ha individuato in Anan Khalaili il miglior esterno.
L'Union chiede circa 25 milioni di euro, c'era anche il Napoli ma prima deve cedere: i nerazzurri ne hanno quindi approfittato mettendosi in corsia di sorpasso. C'è già l'accordo col giocatore, va trovato quello con il club.
Per quanto riguarda Trevoh Chalobah, secondo l'emittente, tra domani e martedì il Como si presenterà con una nuova offerta da 30 milioni più 5 di bonus per il Chelsea avvicinandosi di molto alla richiesta del Chelsea.
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