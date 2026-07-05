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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky insiste: “Como farà nuova offerta per Chalobah: ecco le cifre! E l’Inter per Khalaili ha…”

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Sky insiste: “Como farà nuova offerta per Chalobah: ecco le cifre! E l’Inter per Khalaili ha…”

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Ecco gli aggiornamenti su Anan Khalaili e Trevoh Chalobah, i primi due obiettivi di mercato dell'Inter, secondo Sky Sport
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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E' ufficiale il passaggio di Denzel Dumfries al Real Madrid. Contestualmente, però, il club nerazzurro si muove per rimpiazzare lo stesso olandese: secondo Sky Sport, dopo Palestra ha individuato in Anan Khalaili il miglior esterno.

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L'Union chiede circa 25 milioni di euro, c'era anche il Napoli ma prima deve cedere: i nerazzurri ne hanno quindi approfittato mettendosi in corsia di sorpasso. C'è già l'accordo col giocatore, va trovato quello con il club.

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Per quanto riguarda Trevoh Chalobah, secondo l'emittente, tra domani e martedì il Como si presenterà con una nuova offerta da 30 milioni più 5 di bonus per il Chelsea avvicinandosi di molto alla richiesta del Chelsea.

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