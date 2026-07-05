Denzel Dumfries va al Real: la nota ‘fredda’ del club spagnolo

La società madrilena annuncia l'arrivo del giocatore ormai ex nerazzurro che ha firmato per quattro stagioni

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 luglio 2026 (modifica il 5 luglio 2026 | 12:23)

È arrivato il giorno dell'addio. Con un comunicato strappalacrime, che ripercorre tutto il suo percorso in nerazzurro, l'Inter ha salutato Denzel Dumfries che lascia Milano per andare al Real che ha attivato la clausola rescissoria di 20 mln presente sul suo contratto.

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È arrivata anche la nota, un po' più semplice, se vogliamo pure un po' piatta. Dumfries all'Inter ha già una storia, che è stata importante. Adesso ripartirà da capo e ricomincerà da zero. La storia con il Real è ancora tutta da scrivere. E Denzel dovrà dimostrare tutto il suo valore e farsi conoscere, dovrà fare la differenza che all'Inter ha fatto eccome. È riuscito a compensare l'addio di Hakimi che era stato dolorosissimo.

"Il Real Madrid CF e l'Inter hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Denzel Dumfries, che sarà legato al nostro club per le prossime quattro stagioni, fino al 30 giugno 2030", scrive la società spagnola che poi presenterà il giocatore. Arriva dalla delusione Mondiale con l'eliminazione prematura dalla Coppa del Mondo dell'Olanda.

Quella con la società nerazzurra è stata un'avventura che si è aperta nel 2021 e che conta due scudetti, tre Supercoppe, tre Coppe Italia e due finali di Champions giocate. L'ultima, quella con il PSG, lo ha visto tristissimo alla fine salutare i tifosi come nessuno della squadra aveva fatto, chiedendo scusa per quella sera che ha segnato i cuori nerazzurri. Come questa cessione che è arrivata, inevitabile.

(fonte: realmadrid.com)