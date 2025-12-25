L'Inter è alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima estate. Yann Sommer è infatti in scadenza di contratto a giugno 2026 e i dirigenti nerazzurri si stanno già muovendo per la prossima finestra estiva. Ecco il punto di Sky Sport sulla questione portiere.
L’Inter deve gestire diverse situazioni di scadenze contrattuali e cerca un portiere per giugno. Ci sono già stati i primi contatti per Guglielmo Vicario del Tottenham. Lui sarebbe molto felice di tornare in Italia, la trattativa non è semplice, ma l'Inter sta pensando a lui verso la prossima estate.
