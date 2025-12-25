FC Inter 1908
L'Inter si muove per il dopo Sommer, c'è un nome su tutti! Contatti già avviati per il prescelto

calciomercato

L’Inter si muove per il dopo Sommer, c’è un nome su tutti! Contatti già avviati per il prescelto

Inter
L'Inter è alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima estate: contatti già avviati per il prescelto per il dopo Sommer
L’Inter si muove per il dopo Sommer, c’è un nome su tutti! Contatti già avviati per il prescelto- immagine 2

L'Inter è alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima estate. Yann Sommer è infatti in scadenza di contratto a giugno 2026 e i dirigenti nerazzurri si stanno già muovendo per la prossima finestra estiva. Ecco il punto di Sky Sport sulla questione portiere.

L’Inter si muove per il dopo Sommer, c’è un nome su tutti! Contatti già avviati per il prescelto- immagine 3

L’Inter deve gestire diverse situazioni di scadenze contrattuali e cerca un portiere per giugno. Ci sono già stati i primi contatti per Guglielmo Vicario del Tottenham. Lui sarebbe molto felice di tornare in Italia, la trattativa non è semplice, ma l'Inter sta pensando a lui verso la prossima estate.

