Nella giornata di ieri Inter e Atalanta si sono incontrate a Milano e hanno gettato le basi per arrivare a un'intesa per Marco Palestra

Nella giornata di ieri Inter e Atalanta si sono incontrate a Milano e hanno gettato le basi per arrivare a un'intesa per Marco Palestra. Parti più vicine, servirà un altro incontro per chiudere l'affare.

"Una svolta è arrivata però anche nel mercato in uscita. L’Inter, dopo giorni in letargo nella trattativa con Palestra che sembrava in stallo, ha deciso di affondare il colpo all’improvviso. Ieri ha rilanciato con un’offerta da 45 milioni più 5 di bonus. I Percassi non l’hanno ancora rifiutata ma la base di partenza per l’asta in Premier (con Chelsea e City) era a quota 54 milioni, bonus compresi. Ballerebbe quindi ancora una manciata di milioni e la dirigenza nerazzurra non intende fare sconti per il suo gioiello classe 2005. L’affare è vicino quindi, ma non ancora chiuso. L’ultimo vertice tra i club — l’ad Luca Percassi e il patron dell’Inter Beppe Marotta sono in ottimi rapporti — ha fatto filtrare ottimismo, ma ne è in programma un altro nei prossimi giorni. Entrambe le società, per non ripetere dodici mesi dopo l’incubo della lunghissima telenovela estiva del caso Lookman, vogliono chiudere in fretta la trattativa, non spingendosi oltre l’inizio della prossima settimana", scrive il Corriere di Bergamo.