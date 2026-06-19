L'Inter ha quasi trovato un accordo per Marco Palestra. L'esterno ha scelto di vestire nerazzurro e l'intesa con l'Atalanta sembra vicina

L'Inter ha quasi trovato un accordo per Marco Palestra . L'esterno ha scelto di vestire nerazzurro e l'intesa con l'Atalanta sembra essere in dirittura d'arrivo.

"Difficile, ad oggi, stabilire chi tra Palestra e Chivu sarà più felice nel giorno della presentazione dell’esterno da nuovo giocatore dell’Inter. Perché se da un lato il giocatore ha spinto con tutte le sue forze per permettere alle due società di arrivare ad una quadra soddisfacente per tutti, dall’altra l’artefice dell’operazione sul piano tecnico – ai numeri penseranno chiaramente Ausilio, Marotta e Oaktree – è stato proprio l’allenatore nerazzurro. Che vede in Marco Palestra l’interprete ideale del suo modo di vedere il calcio, un profilo capace di giocare un po’ in tutte le zone del campo tra fascia destra o sinistra, in zona offensiva e difensiva, già pronto per il grande salto in una big ma dal potenziale ancora non del tutto esplorato. Ecco perché pure la proprietà si è convinta nonostante l’esborso pesante. Palestra rappresenta l’investimento perfetto per Oaktree: un profilo giovane, pronto ma destinato a crescere ancora esponenzialmente. Che adesso va solo messo nelle mani di Chivu, aspettando di raccoglierne i frutti", si legge su La Gazzetta dello Sport.