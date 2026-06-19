Il centrocampista del Liverpool è il prescelto di Chivu per alzare il livello della sua mediana l'anno prossimo

Non solo Marco Palestra. Nel mirino dell'Inter ci sono diversi giocatori, tutti potenzialmente in grado di alzare ancora di più il livello della rosa. Tra questi anche Curtis Jones, rimasto nella testa di Chivu dopo Inter-Liverpool dell'ultima Champions League. Il giocatore ha per il tecnico le caratteristiche giuste per rinforzare la mediana nerazzurra. Ma bisogna trovare la quadra con gli inglesi, non disposti a svenderlo, nonostante abbia appena un anno di contratto ancora.