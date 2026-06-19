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Inter, si accelera anche per Curtis Jones? Trovata la chiave per superare lo stallo
Non solo Marco Palestra. Nel mirino dell'Inter ci sono diversi giocatori, tutti potenzialmente in grado di alzare ancora di più il livello della rosa. Tra questi anche Curtis Jones, rimasto nella testa di Chivu dopo Inter-Liverpool dell'ultima Champions League. Il giocatore ha per il tecnico le caratteristiche giuste per rinforzare la mediana nerazzurra. Ma bisogna trovare la quadra con gli inglesi, non disposti a svenderlo, nonostante abbia appena un anno di contratto ancora.
Come si può sbloccare dunque l'affare? Si legge sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina: "I nerazzurri sono arrivati a offrire 20 milioni, mentre il Liverpool ne vorrebbe quasi una decina di più per il centrocampista inglese. La chiave per sbloccare lo stallo in questo caso potrebbe essere la cessione di Frattesi".
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