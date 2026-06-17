"L’Inter ci ha messo tutti gli ingredienti per farla diventare una nuova telenovela estiva ma l’Atalanta non è d’accordo. Il caso Lookman non si ripeterà con Marco Palestra, già ambito da tre squadre inglesi. In Premier è pronta a scattare l’asta, base di partenza 50 milioni, ma con i bonus la cifra deve oscillare tra i 54 e i 60 milioni. Dall’Inghilterra i soldi per fare dire sì ai Percassi potrebbero arrivare in fretta, di sicuro più velocemente del tempo con cui il presidente dell’Inter Marotta prepara le varie pec con rialzi di soli 2 milioni per volta. L’esterno e terzino destro classe 2005, fresco di una stagione da star a Cagliari, sarebbe l’erede di Dumfries già diretto al Real Madrid, ma i nerazzurri milanesi non sono andati oltre l’offerta da 40 milioni più bonus", scrive il Corriere di Bergamo.

"Il prezzo giusto è dettato, intorno a quota 55, e oltre a Liverpool e City ora su Palestra è piombato anche il Chelsea. Il City del nuovo tecnico Enzo Maresca, che eredita la gestione quasi decennale di Pep Guardiola, l’ha messo nella lista delle priorità, ma anche il Chelsea, che ha affidato le proprie sorti a Xabi Alonso dopo il flop di Rosenior, sembra fare sul serio e ha già aperto diversi sondaggi. La strategia dell’Atalanta è chiara: per sostituire un giocatore chiave come Palestra serviranno altre due pedine, per cui serve una maxi plusvalenza senza sconti", aggiunge il quotidiano.