"Dipendesse da Palestra, sarebbe già un giocatore dell’Inter. Dubbi non ce ne sono. E si godrebbe ancora di più le sue vacanze, visto che il suo unico pensiero, al di là di divertirsi e di riposarsi, sarebbe quello di presentarsi alla Pinetina tra poco meno di un mese e di mettersi agli ordini di Chivu.

Meglio di così, insomma… Invece deve attendere: attendere che l’Inter, appunto, e l’Atalanta trovino un accordo. Ma lo ha accettato di buon grado proprio perché la sua scelta l’ha già fatta: vuole San Siro. E, almeno per il momento, non c’è nulla che possa smuoverlo. Si era comportato più o meno allo stesso modo un anno fa: aveva deciso di andare in prestito al Cagliari per mettersi in vetrina e così è accaduto. E, alla luce di come è andata, miglior decisione non poteva prendere".