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CdS – Inter unico pensiero di Palestra: ha accettato di buon grado che…

Inter Palestra
La volontà del laterale dell'Atalanta è chiara: ora è in vacanza ma aspetta novità sul suo futuro
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Marco Palestra vuole solo l'Inter. Il laterale dell'Atalanta, dopo l'ultima stagione in prestito al Cagliari, crede sia giunto il momento del grande salto, ma in Italia. E con i colori nerazzurri addosso. Lo ribadisce anche il Corriere dello Sport in edicola questa mattina:

Palestra

"Dipendesse da Palestra, sarebbe già un giocatore dell’Inter. Dubbi non ce ne sono. E si godrebbe ancora di più le sue vacanze, visto che il suo unico pensiero, al di là di divertirsi e di riposarsi, sarebbe quello di presentarsi alla Pinetina tra poco meno di un mese e di mettersi agli ordini di Chivu.

Meglio di così, insomma… Invece deve attendere: attendere che l’Inter, appunto, e l’Atalanta trovino un accordo. Ma lo ha accettato di buon grado proprio perché la sua scelta l’ha già fatta: vuole San Siro. E, almeno per il momento, non c’è nulla che possa smuoverlo. Si era comportato più o meno allo stesso modo un anno fa: aveva deciso di andare in prestito al Cagliari per mettersi in vetrina e così è accaduto. E, alla luce di come è andata, miglior decisione non poteva prendere".

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