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CdS – Inter unico pensiero di Palestra: ha accettato di buon grado che…
Marco Palestra vuole solo l'Inter. Il laterale dell'Atalanta, dopo l'ultima stagione in prestito al Cagliari, crede sia giunto il momento del grande salto, ma in Italia. E con i colori nerazzurri addosso. Lo ribadisce anche il Corriere dello Sport in edicola questa mattina:
"Dipendesse da Palestra, sarebbe già un giocatore dell’Inter. Dubbi non ce ne sono. E si godrebbe ancora di più le sue vacanze, visto che il suo unico pensiero, al di là di divertirsi e di riposarsi, sarebbe quello di presentarsi alla Pinetina tra poco meno di un mese e di mettersi agli ordini di Chivu.
Meglio di così, insomma… Invece deve attendere: attendere che l’Inter, appunto, e l’Atalanta trovino un accordo. Ma lo ha accettato di buon grado proprio perché la sua scelta l’ha già fatta: vuole San Siro. E, almeno per il momento, non c’è nulla che possa smuoverlo. Si era comportato più o meno allo stesso modo un anno fa: aveva deciso di andare in prestito al Cagliari per mettersi in vetrina e così è accaduto. E, alla luce di come è andata, miglior decisione non poteva prendere".
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