Se il Barcellona ha smesso di inseguire il difensore, ecco che il Real Madrid non ha mollato la presa e continua a seguire il nerazzurro

Andrea Della Sala Redattore 17 giugno 2026 (modifica il 17 giugno 2026 | 08:32)

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Le sirene spagnole per Alessandro Bastoni non sono ancora terminate. Se il Barcellona ha smesso di inseguire il difensore, ecco che il Real Madrid non ha mollato la presa e continua a seguire il nerazzurro.

"I due club recentemente hanno dialogato per il trasferimento di Denzel Dumfries — tramite pagamento della clausola, inserita nel contratto dell’olandese, dal valore di 20 milioni — e si sono visti di nuovo pochi giorni fa, in Spagna, per il «Corazon Classic Match», partita a scopo benefico tra le Legends delle due squadre. Il neo (ri)eletto Florentino Perez ha pranzato insieme a Beppe Marotta, a capo di questa ultima spedizione interista insieme agli ex campioni del club, e nei dialoghi si è insinuato anche questo discorso relativo a Bastoni. All’Inter è stato espresso un gradimento assoluto per il giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2028 e che i nerazzurri valutano non meno di 70 milioni. La stessa quota minima dalla quale non sarebbero scesi nella trattativa col Barcellona", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Possono dunque cambiare i club che si avvicinano all’Inter per Basto, ma certamente le richieste nerazzurre non vacillano di un euro. Anche perché il difensore mancino è considerato un asset importante per club e squadra e sostituirlo non sarebbe semplicissimo. Allo stesso tempo però l’Inter, come quando su Bastoni c’era il Barça, valuta ancora realistica la possibilità di privarsi di lui per la giusta cifra e alle condizioni più soddisfacenti per poi tornare sul mercato con ben altro budget. Un’eventuale cessione dell’ex Atalanta al Real Madrid per 70 milioni cambierebbe (e non poco) l’intera sessione di mercato interista e i piani del Biscione in vista della prossima stagione. Ma sarà da vedere dove porterà questo gradimento blanco nei confronti di un calciatore che arriva da una stagione vincente — visti i due titoli conquistati — ma anche controversa per i fatti di Inter-Juventus che l’hanno inseguito a lungo e un po’ l’avevano spinto a valutare un addio alla Serie A come prima in carriera non era mai successo. Le manifestazioni di affetto e vicinanza dei suoi tifosi non sono mai mancate e proprio queste sembravano aver fatto sparire quei fantasmi e quella voglia di cambiare aria".