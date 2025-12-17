Dumfries è stato operato ieri e dovrà stare fuori almeno 2-3 mesi. Il club al lavoro per individuare la migliore alternativa

Ieri Denzel Dumfries è stato operato chirurgicamente ai tendini della caviglia. L'esterno nerazzurro, out dalla gara del 9 novembre con la Lazio, dovrà stare fuori due-tre mesi. Una tegola per Cristian Chivu che perde nel momento clou uno dei titolarissimi. Come riporta il Corriere della Sera, Marotta e Ausilio sono al lavoro per individuare la migliore alternativa.