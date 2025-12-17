Ieri Denzel Dumfries è stato operato chirurgicamente ai tendini della caviglia. L'esterno nerazzurro, out dalla gara del 9 novembre con la Lazio, dovrà stare fuori due-tre mesi. Una tegola per Cristian Chivu che perde nel momento clou uno dei titolarissimi. Come riporta il Corriere della Sera, Marotta e Ausilio sono al lavoro per individuare la migliore alternativa.
"Norton-Cuffy del Genoa, nel mirino anche del Napoli, è un nome valido. Come Touré del Pisa. Il sogno è Palestra dell’Atalanta, in prestito al Cagliari, ma a gennaio è impossibile. Valincic della Dinamo Zagabria ipotesi più defilata. Occhio a Belghali del Verona".
(Corriere della Sera)
