Andrea Della Sala Redattore 17 dicembre 2025 (modifica il 17 dicembre 2025 | 12:02)

Dumfries si è operato e starà fuori fino a marzo, sul tavolo c'è anche il suo futuro. Intanto l'Inter valuta le alternative già a gennaio, un nome sarebbe il preferito della dirigenza.

"L’Inter saluta Denzel Dumfries fino a metà marzo. Contestualmente - fatto piuttosto singolare - l’agenzia di Ali Barat ha annunciato l’ingresso dell’olandese nel portafoglio del potentissimo agente, il che suona come primo passo verso un divorzio in estate. Va ricordato che nel contratto di Dumfries è presente una clausola da 25 milioni valida solo per l’estero fino al 15 luglio e che all’Inter - va detto chiaramente - nessuno si straccerebbe le vesti se arrivasse quella cifra per un giocatore di trent’anni (l’olandese li compirà il 18 aprile)", precisa Tuttosport.

L’infortunio, paradossalmente, può essere occasione per iniziare a pensare concretamente all’erede dell’olandese e, in tal senso, il profilo ideale non potrebbe che essere Marco Palestra da Buccinasco, destinato a un futuro in Nazionale e protagonista di una grande stagione al Cagliari. Problema è che il cartellino appartiene all’Atalanta e che il presidente Giulini non vuole privarsi del giocatore a metà della stagione. Ausilio ha in cassa un tesoretto che va dai 20 ai 24 milioni e quella cifra può essere una buona base per avviare un discorso con i Percassi anche se, nonostante i buoni rapporti tra i club (come dimostra l’affare Zalewski) i margini di manovra per un’operazione così, per giunta a gennaio, sono molto stretti. Il viaggio in Arabia sarà comunque utile a Chivu e ai dirigenti anche per fare un punto sull’argomento: al momento l’orientamento è dare fiducia al gruppo, senza intervenire sul mercato, ma - si sa - gennaio è lunghissimo e il calendario completamente intasato fino alla sosta di marzo...

"Tornando ai papabili, se Palestra arriverebbe con i gradi del titolare nel presente e pure nel futuro (il nome solletica assai il presidente Marotta, sempre entusiasta all’idea di avere tanti italiani in rosa), gli altri in lista appaiono più come scommesse. In primis va collocato nel mazzo Brooke Norton-Cuffy, “testato” dall’Inter proprio domenica al Ferraris, quindi trovano posto Idrissa Touré del Pisa (ottimi i rapporti con il presidente Corrado), Rafik Belghali del Verona (impegnato però in coppa d’Africa) e Moris Valincic della Dinamo Zagabria, talento promosso dagli 007 nerazzurri ma attualmente infortunato (ne avrà fino a metà gennaio)", aggiunge il quotidiano.