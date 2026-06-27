Fin qui, non è stato il mercato che i tifosi dell'Inter speravano. Sebbene siamo solo alle prime battute della sessione estiva...

Marco Macca Redattore 27 giugno 2026 (modifica il 27 giugno 2026 | 17:46)

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Fin qui, non è stato il mercato che i tifosi dell'Inter speravano. Sebbene siamo solo alle prime battute della sessione estiva, i sostenitori nerazzurri sono rimasti quasi a bocca asciutta, mentre ieri il Milan ha piazzato il colpo Ramos dal PSG. Scrive il Corriere della Sera:

"C’era un tempo non tanto lontano in cui gli interisti si prefiguravano «magnifiche sorti e progressive» aspettando Palestra, dopo aver vinto lo scudetto e sognando la stellina Nico Paz. Al contempo i cugini, disorientati dalla furia iconoclasta con cui Gerry Cardinale aveva polverizzato il vecchio management finanziario e sportivo, vivevano con impazienza il presente, rosi dal dubbio di programmare con imperdonabile ritardo la nuova stagione. Ieri il mondo si è capovolto: potenza del calciomercato".

"I nerazzurri, dopo aver già subìto la fuga di Marco Palestra attirato con il suo agente dalla cassaforte piena di sterline prospettatagli dal Chelsea, hanno visto evaporare il sogno Nico Paz: resta a Como, in provincia di Hollywood, ma pur sempre in una squadra che per la prima volta nella sua storia si è qualificata alla Champions League. Il Milan, dopo aver tolto ogni emblema di italianità dallo staff tecnico-sportivo, senza un ds classico e con Max Allegri ancora a libro paga, ha vivacizzato il venerdì torrido milanese chiudendo l’operazione con il Psg per portare in rossonero Gonçalo Ramos".

(Fonte: Corriere della Sera)