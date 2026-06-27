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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, chi è l’alternativa a Palestra? Biasin: “Tutti fanno il nome di Ndoye ma io vi dico che…”
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Inter, chi è l’alternativa a Palestra? Biasin: “Tutti fanno il nome di Ndoye ma io vi dico che…”
Negli studi di QSVS, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del possibile nome per l'Inter per la fascia destra
Intervenuto negli studi di QSVS, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del possibile nome per l'Inter per la fascia destra: "E' sciocco dire non c'è Palestra e prendo Cambiaso, sono due giocatori con caratteristiche opposte: tu devi trovare quello che ha le caratteristiche di Palestra.
Sicuramente ci sono dei nomi su cui lavorano, poi può saltare fuori il nome che non piace alle masse ma poi si rivela all'altezza. Ndoye è il primo nome che viene in mente perché tutti lo conoscono: lo buttano lì tutti per questo, ma io confido nel fatto che cerchino profili non così conosciuti da tutti. Per me ci sono alternative non citate che costano anche molto meno".
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