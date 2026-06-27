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Inter, chi è l’alternativa a Palestra? Biasin: “Tutti fanno il nome di Ndoye ma io vi dico che…”

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Negli studi di QSVS, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del possibile nome per l'Inter per la fascia destra
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Intervenuto negli studi di QSVS, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del possibile nome per l'Inter per la fascia destra: "E' sciocco dire non c'è Palestra e prendo Cambiaso, sono due giocatori con caratteristiche opposte: tu devi trovare quello che ha le caratteristiche di Palestra.

Inter, chi è l’alternativa a Palestra? Biasin: “Tutti fanno il nome di Ndoye ma io vi dico che…”- immagine 2
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Sicuramente ci sono dei nomi su cui lavorano, poi può saltare fuori il nome che non piace alle masse ma poi si rivela all'altezza. Ndoye è il primo nome che viene in mente perché tutti lo conoscono: lo buttano lì tutti per questo, ma io confido nel fatto che cerchino profili non così conosciuti da tutti. Per me ci sono alternative non citate che costano anche molto meno".

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