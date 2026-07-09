FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter CorSera – Inter, nuova offerta per Khalaili: la sensazione è…

calciomercato

CorSera – Inter, nuova offerta per Khalaili: la sensazione è…

Khalaili inter
L'aggiornamento che arriva dal quotidiano sulla trattativa che i nerazzurri continuano a portare avanti
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Anan Khalaili rimane il primo obiettivo dell'Inter per la corsia destra. A pochi giorni dall'inizio del ritiro, i nerazzurri non hanno ancora messo le mani sull'erede di Denzel Dumfries, ma sperano di chiudere in fretta. Intanto arriva un aggiornamento su quanto accaduto nelle ultime ore da parte del Corriere della Sera. Si legge infatti:

Khalaili
Getty

"L’Inter ieri ha ufficializzato Ivan Provedel, il portiere che sarà la riserva di Martinez e che ha firmato fino al 2029. Poi ha recapitato una nuova proposta da 23 milioni più bonus all’Union Saint-Gilloise per l’israeliano Anan Khalaili: la sensazione è che i belgi non si accontenteranno, fermi sulla richiesta di 30".

Leggi anche
Inter, Khalaili più vicino: dialoghi fitti con l’Union SG per chiudere. L’esterno...
Inter-Khalaili, altro no dell’USG e nerazzurri spazientiti: “L’ipotesi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA