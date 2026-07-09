"L’Inter ieri ha ufficializzato Ivan Provedel, il portiere che sarà la riserva di Martinez e che ha firmato fino al 2029. Poi ha recapitato una nuova proposta da 23 milioni più bonus all’Union Saint-Gilloise per l’israeliano Anan Khalaili: la sensazione è che i belgi non si accontenteranno, fermi sulla richiesta di 30".