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fcinter1908 calciomercato mercato inter CorSera – Inter, nuova offerta per Khalaili: la sensazione è…
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CorSera – Inter, nuova offerta per Khalaili: la sensazione è…
L'aggiornamento che arriva dal quotidiano sulla trattativa che i nerazzurri continuano a portare avanti
Anan Khalaili rimane il primo obiettivo dell'Inter per la corsia destra. A pochi giorni dall'inizio del ritiro, i nerazzurri non hanno ancora messo le mani sull'erede di Denzel Dumfries, ma sperano di chiudere in fretta. Intanto arriva un aggiornamento su quanto accaduto nelle ultime ore da parte del Corriere della Sera. Si legge infatti:
"L’Inter ieri ha ufficializzato Ivan Provedel, il portiere che sarà la riserva di Martinez e che ha firmato fino al 2029. Poi ha recapitato una nuova proposta da 23 milioni più bonus all’Union Saint-Gilloise per l’israeliano Anan Khalaili: la sensazione è che i belgi non si accontenteranno, fermi sulla richiesta di 30".
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