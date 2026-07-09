"L’Inter e Anan Khalaili continuano ad avvicinarsi, il che significa che il club nerazzurro sta tornando alla carica con una nuova offerta all’Union Saint-Gilloise (sui 25 milioni) per trovare al più presto l’accordo economico. L’esterno destro intanto scalpita. Sono giorni che ha trovato tutte le intese con l’Inter ma è bloccato dai belgi che non indietreggiano di un centimetro. La loro pretesa è che l’Inter raggiunga quota 30 milioni (o quanto meno che si avvicinino il più possibile a questa cifra): vogliono una cessione record e al tempo stesso una ricca plusvalenza", spiega La Gazzetta dello Sport.