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Inter, Khalaili più vicino: dialoghi fitti con l’Union SG per chiudere. L’esterno scalpita
L'Inter continua a lavorare per sostituire Dumfries. Il primo candidato per la fascia destra continua a essere Anan Khalaili dell'Union SG. Il giocatore ha già l'accordo coi nerazzurri che devono trovare la quadra con il club belga.
"L’Inter e Anan Khalaili continuano ad avvicinarsi, il che significa che il club nerazzurro sta tornando alla carica con una nuova offerta all’Union Saint-Gilloise (sui 25 milioni) per trovare al più presto l’accordo economico. L’esterno destro intanto scalpita. Sono giorni che ha trovato tutte le intese con l’Inter ma è bloccato dai belgi che non indietreggiano di un centimetro. La loro pretesa è che l’Inter raggiunga quota 30 milioni (o quanto meno che si avvicinino il più possibile a questa cifra): vogliono una cessione record e al tempo stesso una ricca plusvalenza", spiega La Gazzetta dello Sport.
"Dovranno una percentuale della rivendita al Maccabi Haifa ma a breve potranno ritenersi soddisfatti del fatto di aver ceduto al triplo (o giù di lì) un calciatore comprato due anni fa a circa 7 milioni. L’Inter comunque spera di strapparlo per qualche milione in meno e i dialoghi che continuano fitti sull’asse Milano-Bruxelles sono sintomo dei passi avanti che i nerazzurri stanno facendo su questo fronte. C’è ottimismo ma anche un’eventuale alternativa: Guéla Doué (fratello di Désiré del Psg) dello Strasburgo", precisa il quotidiano.
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