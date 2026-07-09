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Inter-Khalaili, altro no dell’USG e nerazzurri spazientiti: “L’ipotesi Premier…”

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Il club nerazzurro non molla il classe 2004 israeliano: la società belga fa muro e spera nell'inserimento di qualche club inglese
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Nuova offerta e nuovo rifiuto. Prosegue il braccio di ferro tra Inter e Union Saint-Gilloise per Anan Khalaili. Il club nerazzurro ha rilanciato dopo il no alla prima offerta, ma la società belga continua a resistere.

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Come riferisce il Corriere dello Sport, secondo fonti provenienti dal Belgio sono stati rifiutato anche i 23 milioni come base fissa a cui aggiungere i bonus per superare complessivamente quota 25. La richiesta resta di 30 milioni di euro, comprensivi di premi e variabili.

“In viale Liberazione continuano ad avere fiducia di riuscire a spuntarla, ma hanno pure cominciato a spazientirsi - spiega il Corsport -. Il proposito dell’Union Saint-Gilloise di innescare un’asta è venuto meno, da un lato per la mancanza di effettivi concorrenti”.

Khalaili
Getty

Il Napoli si è ritirato e il Como non si è mai fatto davvero avanti, mentre dall’Inghilterra sono arrivati interessamenti mai tramutati - finora - in offerte.

Khalaili ha già fatto sapere di volere solo l’Inter, con le parti che hanno raggiunto un accordo per un quinquennale a 1,8 milioni a stagione, e si è esposto chiedendo ufficialmente di essere liberato per trasferirsi a Milano.

La rigidità dell’Union Saint-Gilloise si basa sull’ipotesi che ci siano club inglesi disposti a garantire quei 30 milioni pretesi con tanta fermezza. Nessuno di questi, però, può avere la preferenza di Khalaili” scrive il Corriere dello Sport.

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“Significa che non accetterà un trasferimento differente e, quindi, la “leva” della società belga può valere solo fino ad un certo punto”.

L’Inter voleva portare subito Khalaili a Milano e metterlo a disposizione di Chivu già per il raduno di lunedì prossimo, o, al più tardi, entro la partenza per la Germania del 16 luglio. La vicenda non può trascinarsi all’infinito, con i nerazzurri che ora osservano e attendono.

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