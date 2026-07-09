Il club nerazzurro non molla il classe 2004 israeliano: la società belga fa muro e spera nell'inserimento di qualche club inglese

Alessandro De Felice Redattore 9 luglio 2026 (modifica il 9 luglio 2026 | 08:16)

Nuova offerta e nuovo rifiuto. Prosegue il braccio di ferro tra Inter e Union Saint-Gilloise per Anan Khalaili. Il club nerazzurro ha rilanciato dopo il no alla prima offerta, ma la società belga continua a resistere.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Come riferisce il Corriere dello Sport, secondo fonti provenienti dal Belgio sono stati rifiutato anche i 23 milioni come base fissa a cui aggiungere i bonus per superare complessivamente quota 25. La richiesta resta di 30 milioni di euro, comprensivi di premi e variabili.

“In viale Liberazione continuano ad avere fiducia di riuscire a spuntarla, ma hanno pure cominciato a spazientirsi - spiega il Corsport -. Il proposito dell’Union Saint-Gilloise di innescare un’asta è venuto meno, da un lato per la mancanza di effettivi concorrenti”.

Il Napoli si è ritirato e il Como non si è mai fatto davvero avanti, mentre dall’Inghilterra sono arrivati interessamenti mai tramutati - finora - in offerte.

Khalaili ha già fatto sapere di volere solo l’Inter, con le parti che hanno raggiunto un accordo per un quinquennale a 1,8 milioni a stagione, e si è esposto chiedendo ufficialmente di essere liberato per trasferirsi a Milano.

“La rigidità dell’Union Saint-Gilloise si basa sull’ipotesi che ci siano club inglesi disposti a garantire quei 30 milioni pretesi con tanta fermezza. Nessuno di questi, però, può avere la preferenza di Khalaili” scrive il Corriere dello Sport.

“Significa che non accetterà un trasferimento differente e, quindi, la “leva” della società belga può valere solo fino ad un certo punto”.

L’Inter voleva portare subito Khalaili a Milano e metterlo a disposizione di Chivu già per il raduno di lunedì prossimo, o, al più tardi, entro la partenza per la Germania del 16 luglio. La vicenda non può trascinarsi all’infinito, con i nerazzurri che ora osservano e attendono.