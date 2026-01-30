Sono gli ultimi giorni di mercato e la mission dell'Inter è quella di mettere a segno almeno uno, se non due, colpi sull'esterno

Marco Astori Redattore 30 gennaio 2026 (modifica il 30 gennaio 2026 | 09:46)

Sono gli ultimi giorni di mercato e la mission dell'Inter è quella di mettere a segno almeno uno, se non due, colpi sull'esterno. Ecco il punto sugli obiettivi di viale della Liberazione dal Corriere della Sera: "Ieri gli agenti di Ivan Perisic hanno incontrato i dirigenti del Psv Eindhoven a cui hanno ribadito la volontà dell’esterno croato di tornare a Milano, almeno per sei mesi in prestito.

Del resto gli olandesi sono usciti dalla Champions e hanno un notevole margine in Eredivisie sul Feyenoord, secondo in classifica, a 14 lunghezze di distanza: domenica le due potenze oranje si affronteranno e chissà se le resistenze attuali del Psv crolleranno dopo un eventuale risultato positivo sugli eterni rivali.

Del resto, anche l’altra pista che stanno seguendo Beppe Marotta e Piero Ausilio e che conduce in Arabia non è scevra di difficoltà: Moussa Diaby ha già dato l’ok al trasferimento in prestito con diritto di riscatto ai nerazzurri ma l’Al Ittihad, guidato da Sergio Conceiçao, sta attraversando un momento di turbolenza. Benzema si è messo fuori rosa, N’Golo Kantè sta fuggendo al Fenerbahce, circostanze che inducono il club arabo a non smantellare la rosa. Ieri un nuovo nome si è aggiunto alla lista dei papabili, ovvero l’esterno del Genoa, Brooke Norton-Cuffy, sondato però per l’estate in caso di probabilissima partenza di Dumfries".