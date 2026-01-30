"In serata era stata diffusa intanto l’indiscrezione di un sondaggio per l’inglese Norton-Cuffy, esterno del Genoa. In effetti una chiacchierata tra le società c’è stata. Ma non è il profilo giusto per l’Inter, che vorrebbe migliorare la rosa con un calciatore diverso per caratteristiche da Dumfries. Se non lo troverà, da Perisic in giù, andrà avanti con Luis Henrique, che a Chivu piace e che a Dortmund ha dato segni di risveglio", scrive La Gazzetta dello Sport.