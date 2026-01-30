Nella serata di ieri è stato accostato all'Inter anche l'esterno destro del Genoa Norton-Cuffy, ma al momento il club nerazzurro non affonda nella trattativa.
calciomercato
Norton-Cuffy? “Non è il profilo giusto per l’Inter”. Chivu promuove Luis Henrique: “Via solo se…”
"In serata era stata diffusa intanto l’indiscrezione di un sondaggio per l’inglese Norton-Cuffy, esterno del Genoa. In effetti una chiacchierata tra le società c’è stata. Ma non è il profilo giusto per l’Inter, che vorrebbe migliorare la rosa con un calciatore diverso per caratteristiche da Dumfries. Se non lo troverà, da Perisic in giù, andrà avanti con Luis Henrique, che a Chivu piace e che a Dortmund ha dato segni di risveglio", scrive La Gazzetta dello Sport.
"LH potrebbe essere ceduto soltanto davanti a un’offerta super del Bournemouth, che si era informato a inizio mese insieme al Besiktas. C’è un arrivo invece nella Under 23: l’esterno destro Igor Amerighi, classe 2005. Romano cresciuto a Trigoria, è stato preso dalla Cavese dove aveva già giocato 22 partite e segnato un gol in Serie C", aggiunge il quotidiano.
