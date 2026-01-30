FC Inter 1908
Biasin: "Inter, ecco il più probabile tra Perisic, Diaby e Norton-Cuffy! Henrique? Mi dicono che…"

calciomercato

Biasin: “Inter, ecco il più probabile tra Perisic, Diaby e Norton-Cuffy! Henrique? Mi dicono che…”

Biasin: “Inter, ecco il più probabile tra Perisic, Diaby e Norton-Cuffy! Henrique? Mi dicono che…” - immagine 1
Intervenuto in live su Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin, giornalista, ha fatto il punto sul mercato in entrata dell'Inter
Marco Astori
Marco Astori 

Intervenuto in live su Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin, giornalista, ha fatto il punto sul mercato in entrata dell'Inter: "L'Inter sta cercando almeno una pedina per completare l'organico. Per Perisic il Psv vuole terminare la stagione con lui: è chiusa? Quasi, forse c'è ancora una speranza e un tentativo che l'Inter vuol fare in extremis ma è più no che sì.

Biasin: “Inter, ecco il più probabile tra Perisic, Diaby e Norton-Cuffy! Henrique? Mi dicono che…”- immagine 2
Getty

In contemporanea si sono aperte due strade: una porta a Diaby, ma anche in quel caso si deve passare dal club perché tu hai il suo ok ma i sauditi hanno detto no a 35 con diritto di riscatto. Pista chiusa? Credo che l'Inter proverà a fare il suo tentativo ma le speranze non sono tantissime. Siccome il tempo stringe, l'Inter prova ad andare su Norton-Cuffy e il Genoa non fa muro: ma bisogna comprarlo al 100% ed è una pista da seguire perché sembra la più probabile.

Biasin: “Inter, ecco il più probabile tra Perisic, Diaby e Norton-Cuffy! Henrique? Mi dicono che…”- immagine 3

La sensazione è che ci sono ancora queste tre piste, la volontà è quella di prenderne uno. Nel frattempo c'è anche Luis Henrique: per quello che so io, al netto di corteggiamenti importanti dalla Premier League, col Bournemouth che offre 30 milioni, l'Inter sarebbe disposta a fare la plusvalenza se però riuscisse a far entrare due giocatori, ma la vedo difficile. E da quello che mi dicono, Chivu ci lavora stravolentieri con Luis Henrique: ha caratteristiche che gli piacciono".

