Marco Astori Redattore 30 gennaio 2026 (modifica il 30 gennaio 2026 | 00:51)

Intervenuto in live su Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin, giornalista, ha fatto il punto sul mercato in entrata dell'Inter: "L'Inter sta cercando almeno una pedina per completare l'organico. Per Perisic il Psv vuole terminare la stagione con lui: è chiusa? Quasi, forse c'è ancora una speranza e un tentativo che l'Inter vuol fare in extremis ma è più no che sì.

In contemporanea si sono aperte due strade: una porta a Diaby, ma anche in quel caso si deve passare dal club perché tu hai il suo ok ma i sauditi hanno detto no a 35 con diritto di riscatto. Pista chiusa? Credo che l'Inter proverà a fare il suo tentativo ma le speranze non sono tantissime. Siccome il tempo stringe, l'Inter prova ad andare su Norton-Cuffy e il Genoa non fa muro: ma bisogna comprarlo al 100% ed è una pista da seguire perché sembra la più probabile.

La sensazione è che ci sono ancora queste tre piste, la volontà è quella di prenderne uno. Nel frattempo c'è anche Luis Henrique: per quello che so io, al netto di corteggiamenti importanti dalla Premier League, col Bournemouth che offre 30 milioni, l'Inter sarebbe disposta a fare la plusvalenza se però riuscisse a far entrare due giocatori, ma la vedo difficile. E da quello che mi dicono, Chivu ci lavora stravolentieri con Luis Henrique: ha caratteristiche che gli piacciono".