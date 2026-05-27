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CorSera – Inter, Provedel in cima alla lista: da capire una cosa. Mkhitaryan e de Vrij…
Fino a qualche settimana fa sembrava Guglielmo Vicario il prescelto per la porta. A distanza di tempo, invece, Josep Martinez si è conquistato la fiducia di Chivu e dell'Inter e con ogni probabilità sarà lo spagnolo il portiere titolare la prossima stagione. La ricerca di un secondo di esperienza e affidabilità è già iniziata. Come riporta il Corriere della Sera, il nome al momento in cima alla lista è quello di Ivan Provedel. "Resta da capire quale sarà la posizione della Lazio, ma, al momento, è lui il profilo individuato dall’Inter per affiancare Martinez".
"Infine, capitolo rinnovi. In nerazzurro ci sarà ancora Henrikh Mkhitaryan, che ha accettato l’offerta di rinnovo del club. Non è invece ancora certo il futuro di Stefan de Vrij. Da una parte i possibili nuovi arrivi, dall'altra la conferma di chi è stato protagonista in queste stagioni: il mercato dell'Inter entra nel vivo".
(Corriere della Sera)
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