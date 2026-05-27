L'Inter si avvicina a piccoli passi a Curtis Jones. Ma ancora non è vicina al centrocampista del Liverpool. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, ammonta a 10 milioni la distanza tra l'offerta nerazzurra e la richiesta dei Reds.
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Sky – Inter, 10 mln la distanza per Curtis Jones: ecco offerta e richiesta Liverpool
L'Inter si avvicina a piccoli passi a Curtis Jones. Ma ancora non è vicina al centrocampista del Liverpool
C'è stato ieri un incontro a Montecarlo tra i due direttori sportivi per impostare la trattativa. Ma non c'è ancora l'accordo sulla valutazione del giocatore.
Nel dettaglio, la distanza tra l'offerta dell'Inter e la richiesta del Livepool è di 10 milioni. A 30 milioni più pecentuale sulla futura rivendita ammonta la richiesta dei Reds per l'inglese, mentre i nerazzurri sono fermi a 20.
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