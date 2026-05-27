Rischiano di essere già questi giorni importanti per il futuro di Aleksandar Stankovic. L’Inter ha già comunicato al centrocampista serbo l’intenzione di riprenderlo dal Bruges, consapevole dell’exploit nel campionato belga, già vinto e festeggiato in settimana, e in Champions League. Il percorso di crescita del figlio di Deki non è di certo passato inosservato. Si parte da qui per giustificare la scelta di riportarlo alla base. Operazione che avrà un costo: sono circa 23 i milioni da versare ai belgi, a fronte dei 10 incassati la scorsa estate.
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FCINTER1908 / Stankovic a Milano: visite mediche e contatto con l’Inter sul futuro. Lo scenario
La domanda che però tutti si fanno è: Stankovic rimarrà poi all’Inter? In verità il primo a farsela è lui stesso, desideroso di confrontarsi nuovamente con i colori nerazzurri, ancora agli ordini di Cristian Chivu, ma stavolta nel calcio dei grandi. Il ragazzo e il suo entourage hanno già avuto un contatto diretto con la dirigenza dell’Inter a Milano nella giornata di oggi che è servito a ribadire le rispettive posizioni, dopo essere stato al CONI per rinnovare l’idoneità sportiva. Ovviamente, si tratta solo del primo contatto tra il giocatore e la dirigenza nerazzurra.
Il club nerazzurro sa che Stankovic vorrebbe far parte della squadra del prossimo anno. Non esclude che ciò accada, ma si riserverà al tempo di stesso anche di valutare eventuali offerte importanti che club di Premier hanno già fatto capire di poter avanzare.
Nel gioco di incastri c’è da tenere in considerazione anche la permanenza ormai appurata di Mkhitaryan, pronto a firmare per un altro anno con l’Inter. Stankovic, che da prodotto del settore giovanile permetterebbe di allungare eventualmente la lista a 25 effettivi, si aggiungerebbe quindi a un reparto già molto affollato.
Al momento l’unico partente più che probabile sembra essere Frattesi, ma i nerazzurri hanno in programma di fare più operazioni in entrata. Sarà inevitabile mettere quindi in preventivo anche altre uscite. Non per forza in mezzo: spostando Diouf definitivamente a destra si libererebbe ad esempio un altro slot.
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