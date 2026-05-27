Rischiano di essere già questi giorni importanti per il futuro di Aleksandar Stankovic. L’Inter ha già comunicato al centrocampista serbo l’intenzione di riprenderlo dal Bruges, consapevole dell’exploit nel campionato belga, già vinto e festeggiato in settimana, e in Champions League. Il percorso di crescita del figlio di Deki non è di certo passato inosservato. Si parte da qui per giustificare la scelta di riportarlo alla base. Operazione che avrà un costo: sono circa 23 i milioni da versare ai belgi, a fronte dei 10 incassati la scorsa estate.

La domanda che però tutti si fanno è: Stankovic rimarrà poi all’Inter? In verità il primo a farsela è lui stesso, desideroso di confrontarsi nuovamente con i colori nerazzurri, ancora agli ordini di Cristian Chivu, ma stavolta nel calcio dei grandi. Il ragazzo e il suo entourage hanno già avuto un contatto diretto con la dirigenza dell’Inter a Milano nella giornata di oggi che è servito a ribadire le rispettive posizioni, dopo essere stato al CONI per rinnovare l’idoneità sportiva. Ovviamente, si tratta solo del primo contatto tra il giocatore e la dirigenza nerazzurra.