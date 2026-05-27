Il centrocampista inglese è uno dei grandi obiettivi dell'Inter per rinforzare la rosa

Gianni Pampinella Redattore 27 maggio 2026 (modifica il 27 maggio 2026 | 18:02)

È Curtis Jones uno dei grandi obiettivi dell'Inter per rinforzare la rosa. Il centrocampista inglese ha il contratto in scadenza nel 2027 e non ha nessuna intenzione di rinnovare, per questo il Liverpool potrebbe decidere di lasciarlo partire in estate. È qui che entra in gioco il club nerazzurro che già a gennaio aveva provato ad affondare il colpo trovando, però, il muro dei Reds.

"Il fatto che la strada legata al centrocampista inglese in casa Inter non fosse ancora chiusa, lo si era capito già negli scorsi mesi. E, infatti, il suo è uno dei primi nomi su cui il club di Milano sta lavorando in queste prime settimane di calciomercato. Ma facciamo un passo indietro. Siamo alla fine di gennaio quando per la prima volta il suo profilo viene accostato ai nerazzurri. Tra l’Inter e il giocatore l’intesa è stata trovata, ma, complici il poco tempo e una situazione contrattuale incerta con il Liverpool, il trasferimento non si concretizza", ricorda il Corriere della Sera.

"Ma, come detto, la strada non si è mai chiusa completamente. Mesi dopo, a campionato finito, i contatti tra le parti ripartono. Nella serata di martedì 26 maggio, c’è stato un incontro tra i direttori sportivi dei club, Piero Ausilio e Richard Hughes. Un dialogo in cui si è affrontato il discorso legato a Jones. Al momento manca un’intesa definitiva, ma le due società sono al lavoro per provare a capire la fattibilità dell’affare".

(Corriere della Sera)