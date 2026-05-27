La Stampa ha accostato il nome di Gleison Bremer all’Inter in chiave mercato: ecco le ultime sul suo futuro da Gazzetta

Alessandro Cosattini Redattore 27 maggio 2026 (modifica il 27 maggio 2026 | 17:39)

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La Stampa ha accostato il nome di Gleison Bremer all’Inter in chiave mercato. Il difensore infatti può lasciare la Juventus in estate e i nerazzurri sono attenti sulla situazione secondo il quotidiano torinese. La Gazzetta dello Sport conferma il possibile addio di Bremer e si sofferma sul prezzo del brasiliano.

“Il futuro di Gleison Bremer potrebbe essere lontano dalla Juventus. Bremer non è intoccabile. Spalletti lo ritiene un pezzo importate della squadra, ma il suo modo di difendere non sempre si sposa bene con altre richieste del tecnico. Per il club è un sacrificio necessario per i conti, dal momento che ha un ingaggio piuttosto alto (6 milioni con i bonus). Diverse offerte che lo posizionerebbero nel calcio internazionale che conta, soprattutto in Premier League; ma occhio anche al Bayern Monaco, in un’asse di mercato che potrebbe innescare un viavai interessante: il brasiliano in Bundesliga potrebbe far scattare il semaforo verde per Kim, che Spalletti ritroverebbe volentieri e la Juve vorrebbe prendere con la formula del prestito.

L’estate di Bremer sarà impreziosita dai mondiali con il Brasile, una vetrina che potrebbe spingerlo anche oltre l’attuale percezione sul mercato, magari incrementando le offerte. Il calciatore è ambizioso e nelle prossime settimane potrebbe fermarsi a valutare il futuro con i propri agenti, che nel frattempo hanno già cominciato a sondare le possibilità. Per la Juve la vendita di Bremer è una buona opportunità di guadagno, sia per il valore del difensore (sui 40 milioni) sia per il potere di trattativa che il club riesce ad avere grazie al contratto fino al 2029. Un po’ a sorpresa, dunque, il percorso di Bremer alla Juve sembra avvicinarsi al capolinea, con un pizzico di rammarico per aver vinto meno di quanto sperava”, si legge.