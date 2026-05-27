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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, tentativo per Palestra… a prescindere da Dumfries! E se parte Frattesi entra…
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Sky – Inter, tentativo per Palestra… a prescindere da Dumfries! E se parte Frattesi entra…
Terminata la stagione con due titoli, in casa Inter il focus è ora sul mercato in vista della stagione 26/27: le ultimissime
Terminata la stagione con due titoli, in casa Inter il focus è ora sul mercato in vista della stagione 26/27. Ecco le ultimissime da Andrea Paventi di Sky Sport:
“A destra verrà fatto un tentativo per Marco Palestra a prescindere dall’uscita o meno di Denzel Dumfries. In mezzo al campo Davide Frattesi è in uscita, se uscirà lui i nomi sono quelli di Manu Koné e Curtis Jones, senza dimenticare che tornerà Stankovic.
L’unico reparto a posto è l’attacco dove ci sono Lautaro, Thuram, Pio Esposito e Bonny: avranno modo di amalgamarsi ancora meglio”, ha spiegato il giornalista.
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