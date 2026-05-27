“A destra verrà fatto un tentativo per Marco Palestra a prescindere dall’uscita o meno di Denzel Dumfries . In mezzo al campo Davide Frattesi è in uscita, se uscirà lui i nomi sono quelli di Manu Koné e Curtis Jones , senza dimenticare che tornerà Stankovic.

L’unico reparto a posto è l’attacco dove ci sono Lautaro, Thuram, Pio Esposito e Bonny: avranno modo di amalgamarsi ancora meglio”, ha spiegato il giornalista.