L'Inter è attesa da un profondo restyling della rosa in vista della prossima stagione, in particolar modo nel reparto arretrato. L'ultimo nome accostato ai nerazzurri è quello di Zeki Celik, in scadenza di contratto a giugno con la Roma.
Inter, proposto un difensore in scadenza. TS: “Sarebbe l’ideale erede di Darmian”
I nerazzurri stanno valutando diversi profili in vista della prossima stagione: uno potrebbe fare al caso loro
Così scrive Tuttosport: "E poi c'è anche Zeki Celik, 29enne jolly della Roma, in scadenza col club giallorosso. Il turco è stato proposto e sarebbe l'ideale erede di Darmian, ma su di lui è forte anche la Juventus".
