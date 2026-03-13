L'Inter è attesa da un profondo restyling della rosa in vista della prossima stagione, in particolar modo nel reparto arretrato . L'ultimo nome accostato ai nerazzurri è quello di Zeki Celik, in scadenza di contratto a giugno con la Roma.

Così scrive Tuttosport: "E poi c'è anche Zeki Celik, 29enne jolly della Roma, in scadenza col club giallorosso. Il turco è stato proposto e sarebbe l'ideale erede di Darmian, ma su di lui è forte anche la Juventus".