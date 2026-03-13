Nel suo editoriale per Sportitalia, Gianluigi Longari ha fatto il punto sulle mosse di mercato che con ogni probabilità l'Inter attuerà in estate:
calciomercato
Sportitalia: “Inter, estate calda da inizio ciclo. Pronti 4 acquisti con un colpo alla Lookman”
"L’Inter è arrivata a un bivio. E per restare grande esiste una sola strada: un’estate da inizio ciclo", esordisce il giornalista.
Secondo Longari, le priorità dei nerazzurri saranno un portiere, un esterno destro in caso di partenza di Dumfries, centrocampista e un giocatore di qualità nel reparto offensivo: "Già la scorsa estate l’idea tecnica era chiara: aggiungere alla squadra un attaccante capace di portare dribbling, velocità e imprevedibilità. Un profilo simile a quello di Ademola Lookman, capace di rompere gli equilibri nelle partite bloccate. Quel tipo di giocatore non è arrivato. Allo stesso tempo servirà anche un centrocampista equilibratore: un giocatore capace di garantire pressing, intensità e recupero palla, senza costringere la squadra a cercare sempre e solo il palleggio".
"Il mercato dovrà intervenire anche sulle corsie esterne. E molto dipenderà dal futuro di Denzel Dumfries: dopo i recenti cambiamenti legati al suo entourage, non è da escludere che possa arrivare un club disposto a pagare i 25 milioni della clausola rescissoria. Se questo scenario si concretizzasse, l’Inter dovrebbe farsi trovare pronta. Infine, un altro capitolo inevitabile riguarda la porta. Al di là della carta d’identità, la ricerca di un portiere di altissimo livello rappresenta un passaggio che non può più essere rimandato".
(Fonte: Sportitalia)
© RIPRODUZIONE RISERVATA