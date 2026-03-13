Secondo Longari, le priorità dei nerazzurri saranno un portiere, un esterno destro in caso di partenza di Dumfries, centrocampista e un giocatore di qualità nel reparto offensivo: "Già la scorsa estate l’idea tecnica era chiara: aggiungere alla squadra un attaccante capace di portare dribbling, velocità e imprevedibilità. Un profilo simile a quello di Ademola Lookman, capace di rompere gli equilibri nelle partite bloccate. Quel tipo di giocatore non è arrivato. Allo stesso tempo servirà anche un centrocampista equilibratore: un giocatore capace di garantire pressing, intensità e recupero palla, senza costringere la squadra a cercare sempre e solo il palleggio".